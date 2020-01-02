 
مباشر
عاجل
مراسلنا: إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس قبل قليل

مراسلنا: إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس قبل قليل

أخبار العالم العربي

مراسلنا: إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس قبل قليل
AFP George OURFALIAN
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n06i

أفادت مصادر لـRT بأن "الجيش الوطني الليبي" تمكن من إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق طرابلس.

ونقلت المصادر عن اللواء مبروك الغزوي قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي قوله، إنه تم إسقاط طائرة تركية في طرابلس.

وذكرت صفحة "الإعلام الحربي للقوات المسلحة الليبية"، أن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة تستهدف طائرة مسيّرة تركية في سماء العمليات وتحديدا بمحور عين زاره الآن".

إقرأ المزيد
اجتماع طارئ لمجلس النواب الليبي لبحث التدخل التركي
اجتماع طارئ لمجلس النواب الليبي لبحث التدخل التركي

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما