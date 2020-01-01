بومبيو يشكر أمير قطر على "التضامن في وجه إيران"

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما وصفته واشنطن بـ "التضامن في وجه النفوذ الإيراني الخبيث".

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وأفادت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في بيان أصدرته، ليلة الخميس، بأن بومبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع آل ثاني، حيث "أعرب عن تقديره لتضامن قطر في وجه النفوذ الإيراني الإقليمي الخبيث، بما في ذلك الهجوم على سفارة الولايات المتحدة في بغداد في 31 ديسمبر".

وذكرت أورتاغوس أن بومبيو وآل ثاني "استعرضا دائرة من تطورات الأوضاع في المنطقة وتوافقا حول وجود حاجة إلى استمرار تعاون وثيق لإحلال السلام والأمن في المنطقة".

هذه المكالمة تأتي بعد أن أعربت قطر، في بيان لوزارة خارجيتها، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للهجوم على السفارة الأمريكية في العراق، واصفة محاولة اقتحامها بأنها "عمل غير مقبول ومخالف للاتفاقيات الدولية"، إلا أن الدولة الخليجية، التي تشهد علاقاتها مع إيران تقاربا ملحوظا في العامين الماضيين، لم تذكر اسم الجمهورية الإسلامية.

واندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، أمس الثلاثاء، مظاهرات حاشدة احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، يوم 29 ديسمبر، إلى مواقع لـ "كتائب حزب الله" التابعة لـ "الحشد الشعبي"، الذي يعتبر متحالفا مع إيران، في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد محاولة المحتجين اقتحام مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية وإحراقهم نقاط تفتيش في محيطها واثنتين من بوابات المجمع، مما أدى إلى إصابة 62 شخصا على الأقل مع استمرار اشتباكات محدودة صباح اليوم.

واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بالوقوف وراء "الهجوم" على السفارة، مهددا الجمهورية الإسلامية بأنها ستتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه الأحداث.

المصدر: RT