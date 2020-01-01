مصدر لـ RT: الحشد الشعبي يدعو أنصاره للانسحاب من محيط السفارة الأمريكية في بغداد

دعت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، جماهيرها إلى الانسحاب من محيط السفارة الأمريكية في بغداد.

وذكر بيان للحشد "ندعو الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراما لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظا على هيبة الدولة ونقول للجماهير المتواجدين هناك إن رسالتكم وصلت".

وأضاف: "نثمن في الوقت نفسه موقف القائد العام للقوات المسلحة والشخصيات السياسية والدينية والثقافية والشعبية الرافضة والمستنكرة للعدوان الأمريكي الغاشم على قطعات الحشد الشعبي".

ودعا البيان إلى "المشاركة في مجالس العزاء الخاصة بالشهداء" في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

المصدر: RT