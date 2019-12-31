ترامب يطالب عبد المهدي بحماية الأمريكيين في العراق

أصدر البيت الأبيض، بيانا، يوم الثلاثاء، ذكر فيه أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد لرئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، ضرورة حماية الأمريكيين والمنشآت الأمريكية.

وقال البيان إن ترامب وعبد المهدي ناقشا قضايا الأمن الإقليمي في اتصال هاتفي بينهما.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأمريكي أنه حان وقت التحرك "لملايين العراقيين الذين يريدون الحرية ولا يرغبون في الخضوع لسيطرة إيران".

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "لملايين المواطنين العراقيين الذين يرغبون في الحرية ولا يريدون الهيمنة والسيطرة عليهم من قبل إيران – هذا هو وقتكم!".

تصريحات ترامب تأتي بعد أن اندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، في وقت سابق من الثلاثاء، مظاهرات حاشدة احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ "كتائب حزب الله" التابع لـ "الحشد الشعبي"، والتي تعتبر متحالفة مع إيران، في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد محاولة المحتجين اقتحام مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية وإحراقهم نقاط تفتيش في محيطها، مما أدى إلى إصابة 62 شخصا على الأقل.

واتهم الرئيس الأمريكي إيران بالوقوف وراء "الهجوم" على السفارة، مهددا الجمهورية الإسلامية بأنها ستتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه الأحداث.

المصدر: وكالات