التيار الصدري يعلق على الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية

اعتبر ممثل التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، أن هنالك قرينة بأن الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في العراق يراد بها إنهاء مظاهرات الشعب الإصلاحية.

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وقال العراقي، الذي يعتبر مقربا من الصدر، في بيان نشره مساء اليوم الثلاثاء على حسابه في موقع "فيسبوك": "تلميح!!! تظاهرنا ضد الاحتلال من أول يوم حينما أرادوا تدنيس الحرم في النجف الأشرف وتظاهرنا ضده في كل عام. وطالبنا بعدم توقيع اتفاقية معهم، وطالبنا بغلق سفارة الشيطان الأكبر. كانوا في العلن يستهزئون وفي الأروقة يتوسطون لهم".

وأضاف العراقي: "اليوم صار العراق ساحة تظاهرات، واليوم صار العراق ساحة حرق للسفارات والبعثات الدبلوماسية، وكأن العراق هو البلد الوحيد الذي يضم السفارات والبعثات. ثم لا تنسوا أن كل الساسة جالسوا المحتل لا في السر بل في العلن بكل طوائفهم وانتماءاتهم أجمع... إلا (قائدنا الصدر). اليوم صاروا يصبون جام غضبهم على السفارة... فأين كنتم!!!؟".

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وأردف: "لكن حسب تصوري والله العالم.. وخصوصا بعد ما سمعته من بعض قادة المليشيات ومن أمام سفارة الشر، إن السفارة هي المكان الحقيقي لدعم العصابات ويعني بها الثوار، وهذه قرينة على أن التظاهرات أمام السفارة يراد بها إنهاء تظاهرات الشعب الإصلاحية".

واستطرد ممثل التيار الصدري: "لذا أدعو إخوتي الثوار للثبات والاستمرار على سلميتهم وعدم الاحتكاك بهم

ولا تحزنوا ولا تهنوا وإن رأيتم الخضراء مفتوحة أمامهم ومغلقة بوجوهكم. فأنتم اليوم على أسوارها وغدا سيكون الشعب فيها".

وختم بالقول: "أعني من خلال الانتخابات المبكرة التي دعا لها الحكماء والعقلاء ومن خلال قانونها المنصف الذي سيكون للشعب مقدمة لإنهاء الفساد والتحزب، فادخلوها من أبواب الانتخابات آمنين سالمين غانمين فالفساد يلفظ أنفاسه الأخيرة".

المصدر: RT