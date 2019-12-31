المحتجون يقتحمون نقطة التفتيش الأولى في السفارة الأمريكية في بغداد

اقتحم عدد من المحتجين اليوم الثلاثاء، نقطة التفتيش الأولى في السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وأشعلوا النار في الجدار الرئيسي للسفارة.

وأضرم محتجون غاضبون كانوا يشيعون قتلى الحشد الشعبي الذين سقطوا إثر الغارة الأمريكية الأحد الماضي، النار بأجزاء من الجدار الرئيسي للسفارة الأمريكية.

وتضاربت الأنباء حول إجلاء السفير الأمريكي وعدد من الموظفين من مبنى السفارة، ولكن لم تؤكد ذلك أية جهة رسمية، وقيل إنه تم إخلاء أبراج المراقبة في محيط السفارة من العسكريين الأمريكيين.

وناشدت السفارة الأمريكية الحكومة العراقية بالتدخل وتعزيز حماية السفارة.

RT

RT

ويشارك في الاحتجاجات عدد من قادة الحشد الشعبي، من بينهم "أبو مهدي المهندس، حميد الجزائري، قيس الخزعلي، هادي العامري وحسن سالم".

وكان المشيعون توجهوا ظهر اليوم إلى مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد، رافعين أعلام الحشد الشعبي، ومطالبين بإغلاق السفارة الأمريكية في العراق.

ونصب المحتجون خيما في المكان، وأعلنوا بدء اعتصام مفتوح أمام مبنى السفارة الأمريكية.

المصدر: RT