اليابان قد تطلب من لبنان المساعدة في مواصلة محاكمة غصن

قالت مصادر دبلوماسية يابانية إن طوكيو يمكنها أن تتوجه عن طريق قنوات دبلوماسية بطلب إلى الحكومة اللبنانية لضمان مواصلة محاكمة كارلوس غصن، بعد فراره من اليابان إلى لبنان.

وصرحت مصادر في النيابة اليابانية في وقت سابق، أن مدير تحالف "رينو- نيسان" السابق، كارلوس غصن تمكن من مغادرة اليابان دون إذن بذلك، موضحة أن غصن تحت الإقامة الجبرية ولا يمكنه السفر خارج حدود اليابان إلا بإذن رسمي.

هذا وقد صرح كارلوس غصن، بعد فراره بأنه "لم يفر من العدالة، ولكن فر من الظلم والاضطهاد السياسي".

وقال إنه "لم يعد رهينة لنظام قضائي ياباني مزور، حيث يتم فيه افتراض الذنب".

ويواجه غصن تهم بالفساد قد تصل عقوبتها إلى 15 عاما، وتتمثل التهم في عدم الإبلاغ عن أكثر من 80 مليون دولار من الدخل المستقبلي المخطط له في بيانات "نيسان" المالية، وإرسال 14.7 مليون دولار من أموال نيسان إلى صديق سعودي، وإعادة توجيه 5 ملايين دولار مخصصة لموزع عماني لاستخدامه الخاص.

المصدر: وكالات