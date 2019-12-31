فرنسا تعرض المساعدة القنصلية على كارلوس غصن في لبنان

أكدت وزيرة الشؤون الاقتصادية الفرنسية أجنيس بانييه-رونيشيه، الثلاثاء، أن كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان، سيكون بوسعه الحصول على المساعدة القنصلية في لبنان كمواطن فرنسي.

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وقالت الوزيرة إن "أنباء فرار كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان أصابتها "بالدهشة الشديدة" مضيفة أنها سمعت بالأمر عبر وسائل الإعلام.

وقالت بانييه-رونيشيه لإذاعة "فرانس إنتر" إنه "لا أحد فوق القانون، ولكن غصن سيكون بوسعه الحصول على المساعدة القنصلية الفرنسية كمواطن فرنسي".

وأكد غصن أنه فر إلى لبنان وقال إنه لن يكون "رهينة" لنظام قضائي ياباني "مزوِر" مما يثير تساؤلات عن كيفية فرار أحد أكثر المسؤولين التنفيذيين شهرة في العالم من اليابان قبل أشهر من محاكمته.

ووصل غصن أمس بشكل مفاجىء إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعدما تمكن من مغادرة اليابان حيث يواجه اتهامات بالفساد المالي.

وكان غصن، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، يشغل منصب مدير عام شركة نيسان اليابانية قبل اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد المالي عام 2018.

وخرج غصن من الاعتقال في اليابان بكفالة بشروط صارمة تضمنت مراقبة منزله بالفيديو واستخدامه المقيد للهاتف والكمبيوتر.

المصدر :رويترز