المتحدث باسم "حزب الله" العراق يكشف كيفية تعامل الكتائب مع واشنطن ردا على الضربة الأمريكية

قال محمد محيي المتحدث باسم "كتائب حزب الله" العراق، في لقاء مع RT، اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة عندما تريد أن تستهدف فصيلا أو مجموعة عراقية، تنسب هذا الفصيل إلى إيران".

وأضاف محمد محيي أن "واشنطن تحصر الصراع داخل العراق لتصفية الحسابات".

وصرح المتحدث باسم "كتائب حزب الله" العراق بأن "الولايات المتحدة عندما احتلت العراق عام 2003، احتلته كدولة، والآن من حق الشعب العراقي أن يواجه هذا الاحتلال بالمقاومة التي تصفها واشنطن بالإيرانية".

وأشار إلى أن الأمريكيين يصفون أبناء الشعب العراقي الذي واجه تنظيم "داعش" بأنهم تابعون لإيران، مشددا على أن الوجود الولايات المتحدة في العراق "غير شرعي".

وأفاد محيي بأن اتفاقيات الإطار الاستراتيجي الموقعة بين واشنطن وبغداد، لا تسمح للولايات المتحدة بإنشاء قواعد عسكرية دائمة في البلاد، ولا تسمح لها باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أراضي الغير، كما لا يسمح لها بالاعتداء على أي فصيل متواجد على الأراضي العراقية مثلما حصل بالقائم في محافظة الأنبار، يوم الأحد 29 ديسمبر.

وأوضح أن الولايات المتحدة تحاول أن توهم بأنها موجودة في العراق بإذن من الحكومة.

وبين في السياق أن "واشنطن تفرض وجودها بالقوة العسكرية وتتواجد في العراق حتى تفرض إرادة وأجندة سياسية".

وأكد أن واشنطن وبعد معرفتها بقوة "الحشد الشعبي" وضعت مشروعا تحت اسم "مستقبل العراق" يرسم مرحلة ما بعد "داعش"، أهم بنوده مواجهة النفوذ الإيراني و"الحشد الشعبي".

المصدر: RT