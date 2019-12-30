الأردن.. السجن 3 أعوام لقيادي سلفي هاجم السعودية

قضت محكمة أردنية، اليوم الاثنين، بسجن قيادي بارز في التيار السلفي الجهادي، 3 سنوات، بتهمة تعكير العلاقات مع السعودية.

وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن 3 أعوام بحق القيادي في التيار السلفي، عبد شحادة المعروف بأبو محمد الطحاوي، بعد إدانته بتهمة "تعكير صفو علاقة المملكة بدولة أجنبية وتعريض أمنها لخطر أعمال عدائية".

وكان الطحاوي قد هاجم المملكة العربية السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب صحيفة "الغد" المحلية.

ونقل موقع قناة "رؤيا" المحلية، عن محامي الطحاوي، قوله: "ضُبطت قصاصة ورق مع الطحاوي ينتقد بها مقتل جمال خاشقجي، ولم تقدم أي جهة دبلوماسية شكوى ضد موكلي".

ويقبع الطحاوي في السجن منذ فترة طويلة على خلفية أحداث محافظة الزرقاء عام 2011، بعدما اشتبكت الأجهزة الأمنية مع مجموعة من التيار في المحافظة، ما أسفر عن إصابة عشرات من رجال الأمن.

المصدر: وسائل إعلام أردنية