مصر.. ناشط حقوقي ينشر صورا لـ "اعتداء الأمن" عليه ومصادر تكشف لـ RT الحقيقة

كشفت مصادر مطلعة في مصر حقيقة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض الناشط الحقوقي، جمال عيد، للاعتداء من قبل أجهزة الأمن.

RT

وأشارت المصادر في تصريحات لـ RT، إلى أن "الواقعة تم تخطيطها لإرسال الصور التي يظهر خلالها جمال عيد ملطخ الوجه، إلى قنوات الجهات المعادية لمصر والمواقع الإلكترونية التي تمولها قطر وتركيا، في محاولة لتشويه صورة مصر، ببث الشائعات وخلق حالة من الرأي العام ضد البلاد في إطار المخطط الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية".

RT

وجاء الرد بعد أن نشر جمال عيد صورة على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال فيها إن نحو 10 أو 12 من أفراد الأمن طرحوه أرضا وقاموا بإغراق وجهه في ألوان دهانات الجدران على حد قوله.

RT

المصدر: RT