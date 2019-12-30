العراق.. "تحالف الفتح" يدعو إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق

دعا "تحالف الفتح " في العراق، البرلمان العراقي إلى اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

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وقال التحالف (الذي يتزعمه هادي العامري ويضم أغلب فصائل الحشد الشعبي) في بيان: "الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الأمنية والذي استهدف اللوائين 45 و46 في الحشد الشعبي، في منطقة القائم هو اعتداء على السيادة الوطنية وعلى الكرامة العراقية التي تأبى المساس بها"، لافتا إلى أن "هذا الفعل الإجرامي المتغطرس سيجابه برفض عراقي مستعد لخوض أي تحد يتعلق بكرامته وسيادته "​​.

وأضاف التحالف: "ندعو القوى الوطنية والكتل السياسية في مجلس النواب إلى اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بمطالبة الحكومة بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، هذه القوات التي أضحى وجودها خنجرا في خاصرة الوطن".

وأعلن الحشد الشعبي، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأمريكي على أحد مقاره في منطقة القائم غربي البلاد إلى 25 قتيلا و51 جريحا.

المصدر: وكالات