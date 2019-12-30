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البنتاغون يعلق على استهدافه مواقع في العراق

أخبار العالم العربي

البنتاغون يعلق على استهدافه مواقع في العراق
Reuters
وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر
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أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الاثنين، أن بلاده اتخذت إجراءات هجومية ضد "جماعة ترعاها إيران"، وأن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد التواجد الإيراني.

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وقال إسبر تعليقا على الهجوم الأمريكي يوم أمس على مواقع لـ"كتائب حزب الله" المنضوية تحت "الحشد الشعبي" العراقي إن "الهجمات كانت ناجحة، أود أن أوكد أنه خلال الحديث اليوم مع الرئيس دونالد ترامب بحثنا خيارات أخرى، وأوكد أننا سنتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة للدفاع عن أنفسنا وردع الأعمال السيئة من قبل المليشيات أو إيران".

وأشار إسبر إلى أنه تم استخدام مقاتلة أف-15 لتنفيذ الهجوم على ثلاثة مواقع غرب العراق وعلى موقعين في شرق سوريا.

وأعلن "الحشد الشعبي" العراقي، مساء الأحد، أن مواقع تابعة له تقع غرب محافظة الأنبار تعرضت لقصف أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: وكالات 

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