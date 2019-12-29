متحدث باسم الحوثيين: لدينا 6 أهداف "بالغة الأهمية" في السعودية و3 في الإمارات على قائمة أهدافنا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيي سريع، اليوم الأحد، أنهم سيستهدفون 6 مواقع "بالغة الأهمية" في السعودية و3 في الإمارات بهجمات صاروخية.

وأكد المتحدث على الاستمرار في تنفيذ المهام والواجبات دفاعا عن الوطن والشعب وتعزيز القدرة الدفاعية على طريق تحرير وتأمين كافة أراضي الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من فرض معادلات عسكرية جديدة تقوم على استراتيجيات الضربات المفاجئة وفي المكان والزمان الذي لا يتوقعه العدو.

وشدد يحيي سريع على أنهم سيردون بالمثل على كل العمليات العسكرية وبما يتناسب مع كل عملية وحجمها وهدفها ونتائجها، مبينا أن القوات المسلحة التابعة للحوثيين ستضرب وتستهدف كافة التحركات المعادية والتي تشكل خطرا على اليمن وعلى الشعب.

وأوضح العميد أن جماعة أنصار الله سيرفعون مستوى وحجم ونوعية الرد على الجرائم التي أدت إلى مقتل وجرح مواطنين سواء بالغارات أو بالقصف.

يتبع..