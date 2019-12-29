عراك بين متظاهرين وقوى أمنية أمام منزل وزير لبناني (فيديو)

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإشكال وقع بين محتجين وعناصر أمنية، اليوم الأحد، أمام منزل وزير الاتصالات اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، محمد شقير، في العاصمة بيروت.

واعتصم عدد من المحتجين أمام منزل الوزير، رفضا لتمديد عقود العمل مع شركتي الخلوي الـ"تاتش" و"ألفا"، وهم يرددون هتافات "لا تمديد ولا تجديد".

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حرس الوزير محمد شقير يعتدون على المتظاهرين امام منزله.

لا للتمديد لشركتي الخليوي

لا للصفقات المشبوهة

Share this around pic.twitter.com/AcvcslVzEW — Ali (@YaBoiiiAli) 29. prosinca 2019.

ويشهد لبنان احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة منذ أكتوبر الماضي، أدت بعد أسبوعين من اندلاعها إلى استقالة حكومة سعد الحريري.

ودفع الاقتصاد اللبناني المتعثر العديد من الشركات إلى إعلان إفلاسها، بينما استغنت شركات أخرى عن بعض الموظفين، وخفضت ثالثة رواتب موظفيها.