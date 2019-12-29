عراك بين متظاهرين وقوى أمنية أمام منزل وزير لبناني (فيديو)
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإشكال وقع بين محتجين وعناصر أمنية، اليوم الأحد، أمام منزل وزير الاتصالات اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، محمد شقير، في العاصمة بيروت.
واعتصم عدد من المحتجين أمام منزل الوزير، رفضا لتمديد عقود العمل مع شركتي الخلوي الـ"تاتش" و"ألفا"، وهم يرددون هتافات "لا تمديد ولا تجديد".
حرس الوزير محمد شقير يعتدون على المتظاهرين امام منزله.— Ali (@YaBoiiiAli) 29. prosinca 2019.
لا للتمديد لشركتي الخليوي
لا للصفقات المشبوهة
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هستيريا حراس الوزير شقير امام منزله. #لبنان_ينتفض#كلن_يعني_كلنpic.twitter.com/ORwjtiqQcC— Salman Andary (@salmanonline) 29. prosinca 2019.
جيران الوزير محمد شقير مع الثوار ونزلوا مع "الضيافات"😅!!!— Abbassnourdeen (@Abbassnourdeen1) 29. prosinca 2019.
جيرانك مش حاملينك!!!#لبنان#لبنان_ينتفضpic.twitter.com/rjc5xCGq73
ويشهد لبنان احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة منذ أكتوبر الماضي، أدت بعد أسبوعين من اندلاعها إلى استقالة حكومة سعد الحريري.
ودفع الاقتصاد اللبناني المتعثر العديد من الشركات إلى إعلان إفلاسها، بينما استغنت شركات أخرى عن بعض الموظفين، وخفضت ثالثة رواتب موظفيها.