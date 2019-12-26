لبناني يحمل فأسا إلى البنك ويطالب بصرف أمواله (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ما قالوا إنه مواطن لبناني غاضب من عدم صرف مستحقاته المالية، حيث يمكن سماعه في المقطع وهو يصيح "أريد أموالي".

وقالت مواقع لبنانية إن الحادث وقع في أحد فروع "بنك الاعتماد"، حيث يظهر الرجل المحاط بمجموعة من الأشخاص وهو يلوح بالفأس ويطالب بتوفير أمواله الخاصة، في الوقت الذي تتخذ فيه المصارف اللبنانية إجراءات مشددة على سحب الأموال بالدولار والليرة اللبنانية.

وكان وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، اتهم البنوك اللبنانية بـ "حجز" رواتب الموظفين، وعدم دفعها كاملة ما أجج الغضب الشعبي في بلد يشهد أزمة اقتصادية.

وفرضت البنوك اللبنانية سقفا للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز نحو ألف دولار شهريا، فيما فرضت بعض البنوك قيودا أشد.

ويشهد لبنان احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة منذ أكتوبر الماضي، أدت إلى استقالة الحكومة بعد أسبوعين من اندلاعها.

ودفع الاقتصاد المتعثر العديد من الشركات إلى إعلان إفلاسها، بينما استغنت العديد من الشركات الأخرى عن الموظفين وخفضت ثالثة رواتب موظفيها.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + وكالات