أمير الكويت يعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث بورسعيد

عزى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث السير، الذي وقع في محافظة بورسعيد وأسفر عن مقتل أكثر 20 شخصا.

وبعث أمير الكويت برقية تعزية للرئيس المصري في ضحايا الحادث متمنيا للمصابين الشفاء والعافية.

هذ وقد لقي 23 شخصا مصرعهم، أمس السبت، بحادث سير في محافظة بورسعيد.

وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة وحافلة ركاب صغيرة كان يستقلها عمال أحد مصانع الملابس الجاهزة في المحافظة، ومعظمهم فتيات.

المصدر: وكالات