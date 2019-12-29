الرئيس العراقي: يجب احترام إرادة الشعب ورفض التدخل الخارجي

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأحد، ضرورة احترام إرادة الشعب ورفض أي تدخل خارجي، فيما أشار إلى أهمية دعم واستقرار العراق.

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وذكر بيان رئاسي أن "صالح، استقبل اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، السفير الياباني لدى العراق، ناوفومي هاشيموتو، وجرى خلال اللقاء، تناول العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلا عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار".

وأشار صالح بحسب البيان إلى "ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح، ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية".

المصدر: RT