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الداخلية المصرية ترفع درجة الاستعداد إلى الحد الأقصى

أخبار العالم العربي

الداخلية المصرية ترفع درجة الاستعداد إلى الحد الأقصى
Reuters RUS
عربة شرطة مصرية
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عقد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية التي ستشهد العديد من الفعاليات والاحتفالات.

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واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين في الأيام المقبلة، موجها أوامره برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة، والارتقاء بمعدلات الأداء.

وشدد الوزير على التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية، وضرورة نشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائي بكافة الطرق والمحاور، فضلا عن تعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة والتوظيف الأمثل لطاقات القوات.

وأمر الوزير بالتعبئة الميدانية لكافة المستويات القيادية، من أجل متابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية، مشددا على الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.

وفى نهاية الاجتماع، أعرب توفيق عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة التحديات، مؤكدا على التصدي الحاسم والمباشر لأية محاولات من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد.

المصدر: RT

ناصر حاتم – القاهرة

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