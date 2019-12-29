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حصيلة ضحايا احتجاجات العراق تقترب من 500 قتيل

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حصيلة ضحايا احتجاجات العراق تقترب من 500 قتيل
Reuters
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أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أكتوبر الماضي تقترب من 500 قتيل.

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وأعلنت المفوضية المرتبطة بالبرلمان أمس السبت أن 490 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 22 ألفا آخرين على خلفية المظاهرات واسعة النطاق التي رافقتها اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن وعمليات قنص تنفي الحكومة مسؤوليتها عنها.

وذكر عضو المفوضية، فيصل عبد الله، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن بين هؤلاء القتلى 33 ناشطا اغتيلوا بعمليات قتل مستهدفة، لافتا إلى أن 56 متظاهرا لا يزالون في عداد المفقودين بعد ورود أنباء عن اختطافهم. وتم الإفراج عن 12 آخرين، حسب بيانات المفوضية والحكومة ولجنة تابعة لوزارة الداخلية تنظر في عمليات الاختطاف.

وتمر بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية في العراق منذ مطلع أكتوبر بأكبر موجة مظاهرات منذ انهيار نظام صدام حسين عام 2003، وذلك احتجاجا على الفساد والبطالة ونقص الخدمات الأساسية.

المصدر: أسوشيتد برس

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