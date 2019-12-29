العراق.. مقتل 6 عناصر من "داعش" وانطلاق عملية عسكرية في عدد من المحافظات

تمكن طيران الجيش العراقي الليلة الماضية من قتل 6 عناصر من "داعش" كانوا ضمن المهاجمين لقاطع اللواء 44 بالحشد الشعبي المتمركز بجنوب الموصل.

وذكر بيان مقتضب للحشد أن "طيران الجيش قصف مجموعة من "الدواعش" كانوا ضمن المهاجمين لقاطع اللواء 44 بالحشد الشعبي في جنوب الموصل".

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وبإشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت المرحلة الثامنة من عملية "أرادة النصر" من خمسة محاور، وكان المحور الأول قيادة عمليات نينوى، فيما كان المحور الثاني قيادة عمليات الجزيرة، المحور الثالث قيادة عمليات صلاح الدين، والمحور الرابع قيادة عمليات ديالى، والمحور الخامس للمقر المتقدم في كركوك".

RT

وأضافت: "اشتركت في هذا المرحلة ضمن المحور الأول قطعات لوائي المشاة 73 و92 في الفرقة الخامسة عشر، وألوية المشاة 43 و60 و21 في الفرقة العشرين، أما المحور الثاني فاشتركت فيها قطعات الفرقة السابعة لواء مغاوير الجزيرة ولواء المشاة الثامن فرقة المشاة الآلي الثامنة لواء المشاة 30، فيما اشتركت في المحور الثالث قطعات لواء المشاة 91 وقوات من قيادة شرطة صلاح الدين".

RT

وأوضحت:"في المحور الرابع اشتركت قطعات الفرقة الخامسة وقوات من قيادة شرطة ديالى ، اما المحور الخامس فاشتركت قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وألوية 18 و15 من الشرطة الاتحادية ولواء المشاة 45 بالفرقة الحادية عشر ولواء المشاة 52 في الفرقة الرابعة عشر، وألوية1 و2 و3 من فرقة الرد السريع".

RT

وأكدت الخلية أن "هذه المرحلة انطلقت بإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي والحشد العشائري وعدد من الوكالات الأمنية والاستخبارية، وتستهدف هذه العمليات تفتيش وتطهير المناطق والقرى والمساحات المفتوحة للتعقب وإلقاء القبض على المطلوبين وتجفيف بقايا الإرهاب وإدامة الاستقرار والأمن ضمن القواطع التي ستشملها هذه المرحلة وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة".

RT

المصدر: RT