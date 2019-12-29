السعودية تطيح بمتحرشي موسم حائل الترفيهي (فيديو)

أعلنت شرطة منطقة حائل في السعودية القبض على مواطنين اثنين، بعد تعمدهما مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية بالمدينة والتحرش بالنساء.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، طارق بن نصار النصار، أمس السبت، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على اثنين من المواطنين بعد توفر الأدلة على تعمدهم مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية بمدينة حائل والتحرش بالنساء.

وأكد المتحدث أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

#تحرش_موسم_حايل



مجموعة جالسه تتفنن بالتحرش وأساليبه اثنين يرشون عليهم واثنين يلصقون اجسامهم فيهم والباقين يتنمرون واللي يكملها ويصور!!!!!!!!



والله قمة القذارة الوضع زاد عنه وماينسكت عنه ...



بنات بكامل حجابهم وفي حالهم و يتحرشون فيهم ويهينوهم بدون سبب!pic.twitter.com/cx5xd7XghM — ٍ (@S0srr) December 26, 2019

المصدر: وكالات