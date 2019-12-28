الحوثيون: السعودية تعاني اقتصاديا وعليها الانصياع للسلام من أجل تقليل فاتورة الحرب

اعتبر رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد الحوثي، أن السعودية تعاني اقتصاديا بسبب عملياتها في اليمن، داعيا إياها للانصياع للسلام لتقليل فاتورة الحرب.

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وقال الحوثي، في تغريدة نشرها ليلة الأحد، على حسابه في موقع "تويتر": "السعودية تعاني اقتصاديا وما تقوم به من حلول لم ولن يجدي".

وأضاف الحوثي: "وعليها الانصياع للسلام لتقليل فاتورة الحرب المجبرة على تسليمها لحلفائها في العدوان على اليمن".

وتقود السعودية في اليمن، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي ينفذ عمليات عسكرية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، في المواجهة مع قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية المتحالفة مع إيران.

وفي 20 سبتمبر الماضي، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، إطلاق مبادرة سلام تشمل وقف أي هجمات على السعودية، داعيا إياها إلى الرد بالمثل على هذا الإجراء.

وبينما رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث بهذه المبادرة، لم تصدر السعودية أي رد واضح حتى الآن عليها، فيما استمر التحالف العربي الذي تقوده بالعملية العسكرية ضد الحوثيين.

المصدر: RT