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مصرع 6 أشخاص بينهم أجانب وإصابة 24 آخرين بحادث مروع في مصر

أخبار العالم العربي

مصرع 6 أشخاص بينهم أجانب وإصابة 24 آخرين بحادث مروع في مصر
من مكان الحادث
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لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 24 أخرون، صباح اليوم السبت، بحادث تصادم حافلة وسيارة نقل في منطقة وادي الدوم بالعين السخنة التابعة لمحافظة السويس في مصر.

واستقبلت مستشفى التأمين الصحي والسويس العام المصابين، وقال مصدر طبي إن عدد الحالات التي وصلت حتى الآن 24 مصابا، بينهم حالاتهم خطيرة تم فتح غرف العمليات لهم، لافتا إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة.

وورد بلاغ لمرفق إسعاف السويس يفيد بتصادم حافلة تقل سياحا وسيارة نقل وأخرى ملاكي، بمنطقة وادي الدوم بالعين السخنة. وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

المصدر: اليوم السابع

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