مصرع 6 أشخاص بينهم أجانب وإصابة 24 آخرين بحادث مروع في مصر

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 24 أخرون، صباح اليوم السبت، بحادث تصادم حافلة وسيارة نقل في منطقة وادي الدوم بالعين السخنة التابعة لمحافظة السويس في مصر.

واستقبلت مستشفى التأمين الصحي والسويس العام المصابين، وقال مصدر طبي إن عدد الحالات التي وصلت حتى الآن 24 مصابا، بينهم حالاتهم خطيرة تم فتح غرف العمليات لهم، لافتا إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة.

وورد بلاغ لمرفق إسعاف السويس يفيد بتصادم حافلة تقل سياحا وسيارة نقل وأخرى ملاكي، بمنطقة وادي الدوم بالعين السخنة. وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

#عاجل: مصرع 6 أشخاص بينهم أجانب وإصابة 24 في حادث أتوبيسين وسيارة نقل ثقيل بطريق «#السخنة - الزعفرانة»#مصرpic.twitter.com/r8aIe0XEC0 — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 28, 2019

المصدر: اليوم السابع