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جلسة استثنائية للبرلمان التركي الخميس القادم للتصويت على إرسال قوات إلى ليبيا

أخبار العالم العربي

جلسة استثنائية للبرلمان التركي الخميس القادم للتصويت على إرسال قوات إلى ليبيا
Reuters
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قالت وسائل إعلام تركية إن مشروع قانون التفويض بإرسال قوات إلى ليبيا سيسلم لرئاسة البرلمان يوم الإثنين المقبل، والتصويت عليه سيكون في جلسة استثنائية يوم الخميس.

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وقد صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في وقت سابق، أن التصويت على التفويض سيكون في الجلسة العادية في الثامن أو التاسع من شهر يناير.

وقال مسؤول في طرابلس إنهم "طلبوا رسميا من تركيا تقديم دعم عسكري جوي وبري وبحري، لمواجهة هجوم للقوات الشرقية على العاصمة"، أي قوات المشير حفتر.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، أن الجيش التركي جاهز لأي مهمة خارج الحدود، بما فيها الأراضي الليبية، وذلك عقب طلب حكومة الوفاق الليبية الدعم العسكري من أنقرة.

وميدانيا أكد المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، اللواء أحمد المسماري، في تصريح لـRT، مساء أمس الجمعة، أن قوات الجيش تفصلها عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس مسافة لا تتجاوز 300 متر.

المصدر: RT + وكالات

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