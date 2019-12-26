رويترز: حكومة الوفاق الليبية تطلب رسميا من تركيا دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا

أفادت وكالة "رويترز" البريطانية، مساء اليوم الخميس، بأن حكومة الوفاق الليبية طلبت رسميا من تركيا دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا.

وقال مسؤول في طرابلس إنهم "طلبوا رسميا من تركيا تقديم دعم عسكري جوي وبري وبحري، لمواجهة هجوم للقوات الشرقية على العاصمة".

وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق بأن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب طرابلس.

أكد أردوغان أن بلاده ستلبي دعوة ليبيا لإرسال قوات للدعم بعد تمرير البرلمان مذكرة التفويض.

وشدد في كلمة له في أنقرة على أن من يدعم حفتر اليوم هي الأطراف ذاتها التي دعمت الانقلاب على الحكومة الشرعية في مصر.

المصدر: وكالات