السلطات السعودية تقبض على 79 شخصا متورطين في عمليات تهريب مخدرات إلى المملكة

أعلن حرس الحدود السعودي إحباط محاولة تهريب 1.3 طن من الحشيش المخدر عبر الحدود الجنوبية، وإلقاء القبض على 79 شخصا متورطين في العملية.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود، مسفر القريني، إن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة أسفرت عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1326 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 79 شخصاً، بينهم 54 إثيوبيا، 16 يمنيا، 5 صوماليين، و4 سعوديين.

وبين القريني أنه تمت إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد انتقدت السعودية في وقت سابق لتنفيذها أحكام الإعدام بحق المدانين بجرائم تهريب المخدرات.

وقالت المنظمة إن السعودية نفذت منذ بداية عام 2014 إلى سنة 2018 حوالي 600 حالة إعدام، أكثر من 200 منها لقضايا مخدرات.

المصدر: وكالات