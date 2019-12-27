سقوط عدة قذائف على معسكر عراقي يحتضن قوات أمريكية

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القذائف في معسكر بمحافظة كركوك يحتضن عناصر من القوات الأمريكية المنتشرة في العراق.

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وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان مقتضب نشرته عقب الحادث: "سقوط عدد من القذائف داخل معسكر K1 في محافظة كركوك، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

ولم توضح خلية الإعلام الأمني ما إذا كان الهجوم أسفر عن أي خسائر في الموقع العسكري الذي يقع على بعد 15 كيلومترا شمال غرب مدينة كركوك ويحتضن قوات أمريكية إضافة إلى عناصر الشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب العراقية.

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن قوات الأمن عثرت على منصة لإطلاق قذائف من نوع "كاتيوشا" كانت مركبة على سيارة قرب المعسكر.

وتعرضت القواعد العسكرية العراقية، التي تنتشر فيها قوات أمريكية، لهجمات صاروخية متكررة خلال الأسابيع الماضية، تم تكثيفها وسط اشتداد موجة الاحتجاجات المناهضة للسلطات في البلاد.

واتهمت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، "إيران وأتباعها" بالوقوف وراء هذه الهجمات، متعهدة بأن ترد بحزم حال تضرر أي الكوادر الأمريكيين أو حلفائهم العراقيين جراء هذه الاعتداءات.

المصدر: RT