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الولايات المتحدة: سنرد بحزم على أي هجوم من إيران وأتباعها ضد قواتنا أو شركائنا في العراق

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الولايات المتحدة: سنرد بحزم على أي هجوم من إيران وأتباعها ضد قواتنا أو شركائنا في العراق
Reuters YURI GRIPAS
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
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تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن ترد الولايات المتحدة بحزم على أي هجوم من قبل إيران أو أتباعها يمكن أن يلحق ضررا بالقوات الأمريكية أو شركائها في العراق.

وقال بومبيو، في تغريدة نشرها مساء اليوم الجمعة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "ندين بشدة الهجوم الذي شنه أتباع إيران وأسفر عن إصابة 5 جنود عراقيين قرب مطار بغداد هذا الأسبوع".

وهدد بومبيو قائلا: "للزعماء الإيرانيين، الولايات المتحدة سترد بحزم حال إلحاق إيران أو أتباعها أي أضرار بالكوادر الأمريكيين أو شركائنا العراقيين".

وسبق أن أعلن الجيش العراقي عن إصابة 6 من عناصره جراء سقوط 4 صواريخ داخل قاعدة عسكرية تحتضن قوات أمريكية قرب مطار بغداد، في حادث يأتي استمرارا لهجمات مماثلة تعرضت لها مواقع عسكرية أمريكية في العراق وبلغ عددها 10 على الأقل منذ شهر ونصف.

وتتهم الولايات المتحدة القوات المتحالفة مع إيران، خاصة "الحشد الشعبي" العراقي، بالوقوف وراء هذه الهجمات.

المصدر: RT

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