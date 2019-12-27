نشر موقع "ويكيليكس" 4 وثائق مسربة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تستبعد أن يكون الكلور سبب الوفيات في دوما شرق دمشق.

وأفاد موقع ويكيليكس في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، بأن "أربع وثائق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشفت أن أخصائيين في علم السموم استبعدوا الوفيات جراء التعرض لمادة الكلورين".

RELEASE: OPCW-Douma Docs 4. Four leaked documents from the OPCW reveal that toxicologists ruled out deaths from chlorine exposure and a senior official ordered the deletion of the dissenting engineering report from OPCW’s internal repository of documents.https://t.co/ndK4sRikNk — WikiLeaks (@wikileaks) 27 декабря 2019 г.

وأضاف الموقع أنه، استنادا لرسائل تم تبادلها بين أعضاء "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، يظهر أن المسؤول الرفيع في المنظمة، سيباستيان براها، أمر بسحب التقرير الذي يحمل نتائج مخالفة حول الهجوم الكيميائي المزعوم يوم 7 أبريل 2018 من أرشيف المنظمة، وحذف "جميع آثار" هذه الوثيقة.

Email from the Chief of Cabinet at the OPCW, demanding deletion of dissenting engineering assessment: “Please get this document out of DRA [Documents Registry Archive]... And please

remove all traces, if any, of its delivery/storage/whatever in DRA”https://t.co/j5Jgjiz8UYpic.twitter.com/8yojf8teFC — WikiLeaks (@wikileaks) 27 декабря 2019 г.

وكان موقع "ويكيليكس" نشر الشهر الماضي رسالة إلكترونية لعضو في فريق التحقيق في الهجوم المفترض، يتهم فيها المنظمة بالتستر على خلل في التقرير الذي يزعم استخدام الكلورين في دوما قرب دمشق في أبريل 2018 في هجوم أوقع أربعين قتيلا.

ونقل "ويكيليكس" وقتها أن المحقق الذي لم تكشف هويته، أعرب في رسالته الإلكترونية عن "قلقه الشديد" مؤكدا أن تقرير المنظمة "يحرف الوقائع" ويعكس "انحيازا غير متعمد".

المصدر: وكالات