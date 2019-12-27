قوات الدرك الوطني تحرس كبار قادة الجيش المصري في الجزائر (صور)

انتشرت صور لمساعد الرئيس المصري لشؤون الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، برفقة طاقم حراسة جزائري تولى تأمينه والوفد المرافق له خلال المشاركة في جنازة قائد الجيش الجزائري قايد صالح.

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ووجه مساعد الرئيس المصري "الشكر" للحراسة الجزائرية لمرافقته خلال زيارة استمرت يومين شارك خلالها في تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس هيئة الأركان.

ورافق الفريق أول صدقي صبحي، وفد يضم 5 من كبار ضباط القوات المسلحة المصرية للمشاركة في تشييع جنازة الفريق قايد صالح.

وكانت مراسم التشييع قد بدأت بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد بقصر الشعب، ليشيع بعدها إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء في مقبرة العالية بعد صلاة الظهر.

ووافت المنية الراحل يوم الاثنين الماضي في بيته عن عمر ناهز 80 سنة.

وقرر الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام في البلاد، وسبعة أيام في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

المصدر: مصراوي