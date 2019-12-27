الحوثيون يتحدثون عن عدد كبير من القتلى في هجوم صاروخي على السعودية

أعلنت "وزارة الدفاع" التابعة للحوثيين عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود السعوديين جراء إطلاق صاروخ باليستي على معسكر حرس الحدود السعودي بنجران.

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله العميد يحيي سريع، اليوم الجمعة، إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا من نوع "بدر 1_p" على معسكر قيادة اللواء 19 حرس حدود وطني في بئر عسكر بنجران.

وأضاف المتحدث أن الاستهداف يأتي في إطار "الرد المشروع والطبيعي على جرائم النظام السعودي والتي كان آخرها جريمة سوق الرقو بمحافظة صعدة".

المصدر: وكالات