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مصر.. ترقب يوم من الاضطرابات الجوية والرياح المثيرة للرمال

أخبار العالم العربي

مصر.. ترقب يوم من الاضطرابات الجوية والرياح المثيرة للرمال
Reuters AA/CAT
أحوال جوية سيئة في الإسكندرية - أرشيف -
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أفادت هيئة الأرصاد الجوية المصرية بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، غدا الجمعة، ما سيسبب زوابع رملية واضطرابا شديدا في حركة الملاحة.

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وأشار بيان الهيئة إلى أن السواحل الشمالية ستشهد تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا شمال سيناء ومناطق من شمال الصعيد.

وأضاف أن "نشاط الرياح شمال البلاد سيؤدي لإثارة الرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، فضلا عن أن نشاط الرياح على البحر المتوسط سيحدث اضطراب شديدا في حركة الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في القاهرة الكبرى، كما تتكاثر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة إلي متوسطة الشدة".

وطالبت الهيئة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من التغير في الطقس.

المصدر: "بوابة الأهرام"

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