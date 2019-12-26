ترامب يحذر سوريا وروسيا وإيران من "قتل المدنيين" في محافظة إدلب

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حكومات كل من سوريا وروسيا وإيران من قتل المدنيين في محافظة إدلب السورية، معتبرا أن تركيا تقوم بعمل جاهد لمنع حدوث ذلك.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في موقع "تويتر": "روسيا وسوريا وإيران تقتل أو تتجه إلى قتل آلاف المدنيين الأبرياء في محافظة إدلب. لا تفعلوا ذلك!".

وأضاف الرئيس الأمريكي في التغريدة ذاتها أن "تركيا تعمل جاهدة من أجل وقف هذه المذبحة"، دون تقديم أي توضيحات.

المصدر: RT