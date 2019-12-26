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الرئيس العراقي يرفض تكليف العيداني برئاسة الحكومة ويهدد باستقالته

أخبار العالم العربي

الرئيس العراقي يرفض تكليف العيداني برئاسة الحكومة ويهدد باستقالته
Reuters
الرئيس العراقي برهم صالح
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اعتذر الرئيس العراقي، برهم صالح، عن تكليف مرشح "كتلة البناء"، أسعد العيداني، لرئاسة الحكومة، مؤكدا استعداده شخصيا للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية.

وأكد صالح أن اعتذاره عن تكليف العيداني لرئاسة الحكومة جاء بعد أخذه في الحسبان مسؤولية رئيس الجمهورية تجاه شعبه، ومسؤوليته الوطنية تجاه استقرار البلد وسلامته، "ومنطلقا من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي".

وقال صالح إن الرئاسة تسلمت "عدة مخاطبات حول الكتلة النيابية الأكثر عددا يناقض بعضها البعض"، مضيفا أن "الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبرا دائما عن الإرادة الشعبية... لتوفير حكم رشيد يرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب".

الرئيس العراقي يرفض تكليف العيداني برئاسة الحكومة ويهدد باستقالته
الرئاسة العراقية
بيان الرئاسة العراقية
الرئيس العراقي يرفض تكليف العيداني برئاسة الحكومة ويهدد باستقالته
الرئاسة العراقية
بيان الرئاسة العراقية
الرئيس العراقي يرفض تكليف العيداني برئاسة الحكومة ويهدد باستقالته
الرئاسة العراقية
بيان الرئاسة العراقية

المصدر: RT + الرئاسة العراقية

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