محتجو العراق يرفضون مرشحي الأحزاب السياسية لمنصب رئيس الوزراء

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من المتظاهرين وهم يهتفون معبرين عن رفضهم مرشحي الأحزاب السياسية لمنصب رئيس الوزراء العراقي.

ويردد المتظاهرون هتافات على خلفية ترشيح النائب في البرلمان الذي شغل منصب محافظ البصرة أسعد العيداني عن تحالف "البناء"، بينها:

"لا عيداني ولا عبطان

أحنا اللي إنطينا الشبان".

أما المرشح الثاني المرفوض من المحتجين، فهو عبد الحسين عبطان، وزير الشباب والرياضة سابقا، والذي نفى ترشحه لمنصب رئيس الوزراء.

المصدر: RT + صفحة عبد الحسين عبطان "فيسبوك"