 
مباشر
عاجل
وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية: سنكون في حلف واحد مع تركيا وتونس والجزائر بما يخدم شعوبنا

أداء صلاة الكسوف بالمسجد النبوي (صور)

أخبار العالم العربي

أداء صلاة الكسوف بالمسجد النبوي (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mytn

أدى جموع المصلين صلاة الكسوف تيمنا بسنة نبي المسلمين عند كسوف الشمس اليوم الخميس في المملكة العربية السعودية.

إقرأ المزيد
نشطاء يوثقون بعدساتهم
نشطاء يوثقون بعدساتهم "حلقة النار" في بعض دول الخليج (فيديو)

وأمّ المصلين، صباح اليوم،علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

وكانت سماء المملكة والعديد من الدول العربية الأخرى قد شهدت كسوفا شمسيا تاريخيا من النوع الحلقي، الذي يندر تكراره بشكل دائم على أي منطقة، حيث وقع القمر أمام الشمس، وكان قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، فحجب الشمس، وبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة.

ومن المتوقع أن يأتي الكسوف الحلقي التالي في 21 يونيو من العام المقبل، تزامنا مع الانقلاب الصيفي، وسيتمكن سكان إفريقيا وآسيا وضيوفهم من رؤيته.

أداء صلاة الكسوف بالمسجد النبوي (صور)
أداء صلاة الكسوف بالمسجد النبوي (صور)
أداء صلاة الكسوف بالمسجد النبوي (صور)

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سلمان العودة في السعودية بسبب ورقة امتحان