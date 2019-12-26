أداء صلاة الكسوف بالمسجد النبوي (صور)

أدى جموع المصلين صلاة الكسوف تيمنا بسنة نبي المسلمين عند كسوف الشمس اليوم الخميس في المملكة العربية السعودية.

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وأمّ المصلين، صباح اليوم،علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

وكانت سماء المملكة والعديد من الدول العربية الأخرى قد شهدت كسوفا شمسيا تاريخيا من النوع الحلقي، الذي يندر تكراره بشكل دائم على أي منطقة، حيث وقع القمر أمام الشمس، وكان قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، فحجب الشمس، وبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة.

ومن المتوقع أن يأتي الكسوف الحلقي التالي في 21 يونيو من العام المقبل، تزامنا مع الانقلاب الصيفي، وسيتمكن سكان إفريقيا وآسيا وضيوفهم من رؤيته.

المصدر: سبق