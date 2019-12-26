نشطاء يوثقون بعدساتهم "حلقة النار" في بعض دول الخليج (فيديو)

بدأت ظاهرة "الكسوف الحلقي" للشمس الذي أطلق عليها اسم "حلقة النار"، اليوم الخميس، في بعض الدول العربية، منها السعودية وقطر والإمارات.

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ووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة التي تعتبر الحدث الفلكي الأخير في عام 2019، من خلال الصور ومقاطع الفيديوهات.

وحذرت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية من أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين حتى لفترة قصيرة يمكن أن يسبب ضررا دائما لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضررا بدون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

ومن المتوقع أن يأتي الكسوف الحلقي الشمسي التالي في 21 يونيو من العام المقبل، تزامنا مع الانقلاب الصيفي، وسيتمكن سكان إفريقيا وآسيا وضيوفهم من رؤيته.

ويحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يكون القمر الجديد بعيدا جدا عن الأرض، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، وهذا يعني أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم.

من ⁧#الامارات⁩ #دبي 🇦🇪

تغطية لكسوف الشمس اليوم الخميس26/12/2019 من تصوير عضو فريق مطاردي العواصف التابع لطقس العرب في الإمارات خليل أهلي..



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حسابه الإنستجرام ⁦@khalilahli#الشمس_اليوم#الخميسpic.twitter.com/IMdiqeKWJE — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 26, 2019

#الشمس_اليوم

رصد خاص لطقس العرب لـ #كسوف#شمس_اليوم#الخميس من من جبل الأربع في #الاحساء



من تصوير عضو فريق مطاردي العواصف التابع لطقس العرب في #السعودية محمد ابراهيم pic.twitter.com/kLsMrzQ0aV — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 26, 2019

من ⁧#الامارات⁩_دبي🇦🇪

تغطية لمراحل كسوف الشمس اليوم الخميس26/12/2019 من تصوير عضو فريق مطاردي العواصف التابع لطقس العرب في الإمارات خليل أهلي..



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حسابه الإنستجرام ⁦@khalilahlipic.twitter.com/HxmBsTb6yG — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 26, 2019

سبحان الله

رصد #كسوف_الشمس في السعودية pic.twitter.com/PqnbWKUUYJ — جريدة بيان الكويتية (@Bayan_kw) December 26, 2019

#كسوف_الشمس من ديرتنا ؛اللهم اجعل كسوف شمسك رحمة لنا وأبعد عنا سخطك وغضبك ي ارحم الرحمين'♥️ pic.twitter.com/kBhw6RApIp — عآشهه؛العمدو⚜️ (@sh22_u) December 26, 2019

المصدر: RT