نشطاء يوثقون بعدساتهم "حلقة النار" في بعض دول الخليج (فيديو)
بدأت ظاهرة "الكسوف الحلقي" للشمس الذي أطلق عليها اسم "حلقة النار"، اليوم الخميس، في بعض الدول العربية، منها السعودية وقطر والإمارات.
ووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة التي تعتبر الحدث الفلكي الأخير في عام 2019، من خلال الصور ومقاطع الفيديوهات.
وحذرت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية من أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين حتى لفترة قصيرة يمكن أن يسبب ضررا دائما لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضررا بدون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.
ومن المتوقع أن يأتي الكسوف الحلقي الشمسي التالي في 21 يونيو من العام المقبل، تزامنا مع الانقلاب الصيفي، وسيتمكن سكان إفريقيا وآسيا وضيوفهم من رؤيته.
ويحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يكون القمر الجديد بعيدا جدا عن الأرض، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، وهذا يعني أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم.
من #الامارات #دبي 🇦🇪— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 26, 2019
تغطية لكسوف الشمس اليوم الخميس26/12/2019 من تصوير عضو فريق مطاردي العواصف التابع لطقس العرب في الإمارات خليل أهلي..
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حسابه الإنستجرام @khalilahli#الشمس_اليوم#الخميسpic.twitter.com/IMdiqeKWJE
#الشمس_اليوم— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 26, 2019
رصد خاص لطقس العرب لـ #كسوف#شمس_اليوم#الخميس من من جبل الأربع في #الاحساء
من تصوير عضو فريق مطاردي العواصف التابع لطقس العرب في #السعودية محمد ابراهيم pic.twitter.com/kLsMrzQ0aV
من #الامارات_دبي🇦🇪— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 26, 2019
تغطية لمراحل كسوف الشمس اليوم الخميس26/12/2019 من تصوير عضو فريق مطاردي العواصف التابع لطقس العرب في الإمارات خليل أهلي..
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فيديو / #كسوف_الشمس من الكويت. pic.twitter.com/g77LPVXNTr— المجلس (@Almajlliss) December 26, 2019
سبحان الله— جريدة بيان الكويتية (@Bayan_kw) December 26, 2019
رصد #كسوف_الشمس في السعودية pic.twitter.com/PqnbWKUUYJ
#كسوف_الشمس من ديرتنا ؛اللهم اجعل كسوف شمسك رحمة لنا وأبعد عنا سخطك وغضبك ي ارحم الرحمين'♥️ pic.twitter.com/kBhw6RApIp— عآشهه؛العمدو⚜️ (@sh22_u) December 26, 2019
المصدر: RT