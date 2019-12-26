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نشطاء يوثقون بعدساتهم "حلقة النار" في بعض دول الخليج (فيديو)

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نشطاء يوثقون بعدساتهم
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بدأت ظاهرة "الكسوف الحلقي" للشمس الذي أطلق عليها اسم "حلقة النار"، اليوم الخميس، في بعض الدول العربية، منها السعودية وقطر والإمارات.

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ووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة التي تعتبر الحدث الفلكي الأخير في عام 2019، من خلال الصور ومقاطع الفيديوهات.

وحذرت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية من أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين حتى لفترة قصيرة يمكن أن يسبب ضررا دائما لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضررا بدون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

ومن المتوقع أن يأتي الكسوف الحلقي الشمسي التالي في 21 يونيو من العام المقبل، تزامنا مع الانقلاب الصيفي، وسيتمكن سكان إفريقيا وآسيا وضيوفهم من رؤيته.

ويحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يكون القمر الجديد بعيدا جدا عن الأرض، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، وهذا يعني أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم.

المصدر: RT

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