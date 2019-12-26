نشطاء: قصف مجهول المصدر على مدينة البوكمال السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بوقوع انفجارات عدة ضمن المناطق التي تتواجد فيها القوات الإيرانية في ريف دير الزور الشرقي بالقرب من الحدود العراقية.

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ونقل المرصد عن مصادر قولها إن الانفجارات وقعت نتيجة قصف مجهول المصدر تضاربت المعلومات حول ما إذا كان عبر طائرات مسيرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى.

وأشار إلى أن القصف استهدف مقرا يتبع للقوات الإيرانية، يقع في حي الجمعيات في مدينة البوكمال السورية، كما دوت انفجارات في بادية الجلاء في ريف البوكمال، من دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

المصدر: المرصد السوري