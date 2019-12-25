حفتر يلتقي ضباط جيشه لمتابعة سير العمليات العسكرية في ليبيا

عقد القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر اجتماعا في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة مع ضباط غرفة العمليات لكافة المحاور، لمتابعة سير العمليات العسكرية.

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وأعلن الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري مؤخرا، أن الجيش سيحسم معركة طرابلس في أي لحظة، مؤكدا أنه سيدمر أي موقع "يهدد أمن ليبيا".

حفتر يلتقي ضباطه في غرفة العمليات العسكرية

وقال المسماري، إن "المعركة قوية جدا الآن في الأحياء الرئيسية بجنوب وجنوب شرق طرابلس، ونؤكد أن القوات المسلحة ستحسم المعركة في أي لحظة"، واصفا الأوضاع الميدانية بأنها "ممتازة جدا".

حفتر يلتقي ضباطه في غرفة العمليات العسكرية

وأضاف، أن "القوات المسلحة ستقضي قضاء تاما على كل مسلح مليشياوي، وكل بؤرة إرهابية تهدد الأمن في العاصمة طرابلس، وستقضي على كل من وقف مع المليشيات والمسلحين سواء بالدعم المالي، أو المعنوي، أو المؤازرة عن طريق وسائل الإعلام".

وأعلن خليفة حفتر في 12 ديسمبر الجاري حلول "ساعة الصفر" لمعركة طرابلس، وبدء العمليات للوصول إلى قلب العاصمة الليبية.

ناصر حاتم

المصدر: RT