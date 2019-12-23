المسماري يتحدث عن مصادر تمويل قوات حفتر وقوامها

سلط الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري في حديث تلفزيوني الضوء على مصادر تمويل "الجيش" بقيادة المشير خليفة حفتر، وعدد مقاتليه.

وخلال لقاء على قناة "MBC مصر"، صرح المسماري بأن تمويلات الجيش في بداية عملياته كانت تأتي من "تبرعات من المواطنين وتبرعات بعض رجال الأعمال".

وتابع أن الأمر تطور بعد ذلك من خلال تشكيل الحكومة الموقتة في بنغازي، التي توفر رواتب الجنود والقوات حاليا، لكنه شدد على أن قوات الجيش تعاني عدم توفر التمويل بسبب ذهاب عائدات النفط الليبي إلى المؤسسة الوطنية للنفط، التي تضخها في المصرف المركزي بطرابلس.

وأشار المسماري إلى أن "الجيش في 2014 تكون من جديد على يد المشير خليفة حفتر"، مضيفا أنه "بعد استنهاض الهمم ورد الاعتبار للجيش بعملية الكرامة، أصبح قوام الجيش الليبي يتجاوز 85 ألف مقاتل".

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وأكد أن "الجيش الوطني" يسيطر على 80% من الأراضي الليبية وأنه قريب جدا من العاصمة الليبية طرابلس، حيث هناك قوات ليبية داخل أحياء طرابلس والجيش يبعد عن قلب المدينة مسافة 6 كيلومترات.

وفي وقت سابق، أعلن المسماري تمديد مهلة الثلاثة أيام التي أعطاها "الجيش الوطني" لمدينة مصراتة، "لسحب مليشياتها) من طرابلس وسرت"، لثلاثة أيام أخرى.

المصدر: وسائل إعلام ليبية