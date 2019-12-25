الجيش اليمني يعلن مقتل 15 مسلحا من الحوثيين في صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، عن مقتل 15 مسلحا من جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بغارات لطيران التحالف العربي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "طيران التحالف استهدف بغارات تجمعات للحوثيين في مديرية كتاف شرقي صعدة، ما أدى إلى مقتل 15 من عناصرهم، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عجلات تابعة لهم".

من جهته، أعلن الجيش قصف مواقع الحوثيين في المديرية ذاتها، مشيرا إلى تكبيدهم خسائر في الأرواح والمعدات.

من جهتها أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن "طيران التحالف نفذ غارتين على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرق صعدة، كما نفذ الجيش السعودي قصفا صاروخيا ومدفعيا على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي غربي المحافظة".

وذكرت مصادر طبية بصنعاء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى قصف التحالف العربي على سوق شعبية في منطقة منبه الحدودية باليمن إلى 17 مدنيا.

بدورهم، أكد الحوثيون تنفيذ عملية عسكرية بمحافظة الجوف سيطروا خلالها على مواقع عسكرية في منطقة خب والشعف.

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وأعلنت الجماعة مؤخرا على لسان المتحدث باسم قواتها العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع للتحالف شرق جبل الأم بي سي في جيزان بـ"سلاح مناسب"، بعد أيام من إعلانها إسقاط طائرتي استطلاع في منطقتي مربع الصوح والكسارة بمديرية كتاف شرق صعدة قبالة نجران.

المصدر: وكالات