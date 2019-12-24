"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة أسقطت طائرة استطلاع للتحالف في مربع الشبكة بنجران​​​.

ولم تورد القناة أي تفاصيل عن عملية إسقاط الطائرة أو السلاح المستخدم، واكتفت بالقول إنه تم استخدام السلاح "المناسب".

وكانت "أنصار الله" أعلنت مؤخرا على لسان المتحدث باسم قواتها العميد يحيى سريع، أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع للتحالف شرق جبل الأم بي سي في جيزان بـ"سلاح مناسب"، وذلك بعد أيام من إعلانها إسقاط طائرتين استطلاع في منطقتي مربع الصوح والكسارة بمديرية كتاف شرق صعدة قبالة نجران.

المصدر: "سبوتنيك"