مصر.. حبس "اليوتيوبر" شادي سرور 15 يوما على ذمة التحقيق

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بحبس "اليوتيوبر" شادي سرور العائد من الولايات المتحدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما وجهت النيابة المصرية لسرور اتهامات بارتكاب جرائم "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي التمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر غير المرخص، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام".

وتحققت النيابة مع 12 متهما آخرين ملاحقين بالتهم المنسوبة لسرور، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق.

وبين التهم الموجهة للموقفين بمن فيهم سرور، "التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم".

والمتهمون المعلن عن أسمائهم حتى الآن هم كمال خليل وحازم حسني، وحسن نافعة، وماهينور المصري، وإسراء عبد الفتاح، وخالد داوود، وعمرو إمام، وحسام الصياد، وسولافة مجدى.

يذكر أن السلطات المصرية قبضت على عدة مواطنين في شهر مارس 2019، على خلفية حملة "الصفافير" التي أطلقها الإعلامي معتز مطر على إحدى القنوات الفضائية ضد النظام الحاكم، وتتلخص في إطلاق الصفارات في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج على الدولة المصرية.

ووجهت لشادي سرور بالإضافة إلى تهمته في "قضية الصفافير" عدة تهم أخرى، بينها الإلحاد، حيث نشر فيديو في 15 فبراير 2019، أعلن فيه عن تركه للإسلام عبر منشور على صفحته الموثقة على الفيسبوك.

وكتب: "مش بخرج من البيت بقالي شهور، عايش في سجن، سيبت الإسلام بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس، خسرت كل الناس اللي في يوم حبتهم وأصبحت وحيدا".

وفي 10 أبريل 2017 قام سرور بإعداد مقطع فيديو موجه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد أحداث تفجيرات أحد السعف، ونشره في حسابه على اليوتيوب والفيسبوك وانتقد فيه الرئيس.

المصدر: اليوم السابع