السيسي يرد على سؤال غير متوقع: "هل من يحكم مصر يحكم الإقليم؟"

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سؤال مفاجئ من أحد الإعلاميين، حول أن من يحكم مصر، يحكم الإقليم كله.

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ووجه رئيس تحرير جريدة "الأهرام" الحكومية المصرية سؤالا للرئيس المصري قائلا: "هل من يحكم مصر يحكم الإقليم؟"، فرد الرئيس المصري: "من يحكم مصر يحكم مصر فقط لا يحكم الإقليم.. عيشوا الواقع".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية في الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، وتفقد عددا من أقسام التربية والذبح.

المصدر: وسائل إعلام مصرية