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السيسي: هدفنا منع مصر من السقوط

أخبار العالم العربي

السيسي: هدفنا منع مصر من السقوط
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الهدف هو منع الدولة من السقوط، مشيرا إلى أنه يتواصل بشكل مستمر مع المسؤولين لمراجعة كل المشروعات القومية.

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وقال الرئيس المصري خلال افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني في محافظة الفيوم: "دي مسؤولية وإنفاق ضخم جدا للحفاظ على الدولة المصرية من السقوط، الهدف ليل ونهار للحفاظ على دولتنا ومنعها من السقوط هي دي الحكاية.. اللي يقدر يعمل معانا كده أنا معه للحفاظ على بلدنا.. والجيش ساهم معانا بجزء من قدراته باعتبار ما نفعله مهمة أمن قومي، وهذه مهمة للجيش للحفاظ على الدولة واستقرارها". 

ودشن الرئيس المصري عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني في محافظة الفيوم، على رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية التي تطلقها مصر.

المصدر: وكالات

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