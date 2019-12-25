 
مباشر

عون: ليس باسيل من يؤلف الحكومة في لبنان

أخبار العالم العربي

عون: ليس باسيل من يؤلف الحكومة في لبنان
Reuters
الرئيس اللبناني ميشال عون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/myl8

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أن ما يحدد لون الحكومة المقبلة هو التأليف وليس التكليف، مشددا على أنه ليس وزير الخارجية جبران باسيل من يؤلفها.

إقرأ المزيد
البرلمان السويسري يحقق في تحويلات سياسيين لبنانيين بمليارات الدولارات
البرلمان السويسري يحقق في تحويلات سياسيين لبنانيين بمليارات الدولارات

وتمنى عون، من مقر البطريركية المارونية في بكركي، حيث شارك في قداس عيد الميلاد، أن يخرج لبنان من أزمته قريبا، وأن يكون تشكيل الحكومة هدية رأس السنة.

ونقلت قناة "LBCI" اللبنانية عن الرئيس عون قوله، إن "باسيل، الذي يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس التيار الوطني الحر، ليس هو من يؤلف الحكومة".

بدوره، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، للرئيس عون إننا "نعرف همومكم وأولها تأليف حكومة جديدة استثنائية بظرف استثنائي، على أن تكون حكومة إنقاذ مؤلفة من شخصيات وطنية تتمكن من وضع البلاد على طريق الخلاص الاقتصادي".

وشدد الراعي في عظة قداس عيد الميلاد على أن "الوقت الآن ليس للحسابات الشخصية أو المذهبية فيما مركب الوطن يغرق"، داعيا إلى "التعالي عن المصالح الخاصة ودعم الرئيس المكلف لتأليف الحكومة".

من جهته، أعرب رئيس الحكومة ​المكلف حسان دياب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أمله في "أن يبدد ​عيد الميلاد ​هواجس اللبنانيين، وأن تكون ولادة الحلول لأزمات لبنان قريبة جدا".

وكان رئيس الحكومة المكلف وعد بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة في مدة لا تتجاوز 6 أسابيع من تاريخ تكليفه بتشكيل الحكومة.

المصدر: RT+ LBCI

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المطران عطا الله حنا يوجه رسالة للعالم عبر RT بعد اتهامه إسرائيل بتسميمه