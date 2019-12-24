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المعلم: الاتفاق الروسي التركي صامد في منطقة شرق الفرات لكن أنقرة تنفذ هناك سياسة التطهير العرقي

وليد المعلم: عقدت اجتماعات سابقا مع الجانب التركي لكنها لم تكن مجدية

أخبار العالم العربي

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قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن اجتماعات عقدت في السابق بين وفود سورية وتركية، لكنها لم تكن مفيدة، مؤكدا على ضرورة التفكير في جدواها في ظل الاحتلال التركي للأراضي السورية.

وأكد المعلم لـRT أنه "لا رابط" بين زيارته إلى روسيا والعمليات العسكرية على الأرض، مضيفا أن هذه العمليات جزء من الموقف السوري "وهو تحرير كل شبر من أراضي البلاد".

وفي حديثه عن اتفاق سوتشي، أشار المعلم إلى أنه "فشل في مناطق شمال غرب سوريا لأن أنقرة لم تنفذ التزاماتها"، مؤكدا أن الخيار هناك عسكري بحت.

واتهم المعلم أنقرة بتنفيذ "سياسة التطهير العرقي"، مستغلة الاتفاق مع روسيا.

للاطلاع على المزيد يمكنكم مشاهدة حلقة "نيوزميكر" المدرجة ضمن الخبر.

المصدر: RT

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