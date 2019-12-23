محكمة إسرائيلية تجبر مستوطنين على إخلاء منزل احتلوه في الخليل قبل 15 عاما

قررت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس، رد استئناف المستوطنين الإسرائيليين على قرار إخلائهم منزلا احتلوه في مدينة الخليل بالضفة الغربية إبان الانتفاضة الثانية.

ووفقا لوكالة "معا" الفلسطينية، يقع منزل عائلة البكري في حي تل الرميدة، وسط الخليل، واحتله المستوطنون بعد سلسلة من الاعتداءات المستمرة على صاحبه المتوفى زكريا البكري وزوجته.

وجاء في قرار القاضي الإسرائيلي: "المستوطنون تصرفوا بنية خبيثة، سرقوا العقار بدون إذن، ويجب إجلاؤهم خلال 45 يوما وعليهم دفع تعويض عائلة البكري، وعلى المستوطنين الاعتراض خلال 45 يوما ولكن الاعتراض سيرفض في النهاية وستبدأ إجراءات الإخلاء".

وذكرت "معا" أن قصة منزل عائلة البكري بدأت بمهاجمة المستوطنين لهم في ذروة الانتفاضة الثانية بالحجارة والزجاجات الحارقة، حيث خربوا الأبواب والنوافذ ودمروا الأثاث، ما اضطر العائلة لترك منزلها حتى تهدأ الأمور، ولكن المستوطنين قاموا باحتلال المنزل وحولوه لبؤرة استيطانية يسكنها المستوطن المتطرف إيتان فلاشمان المشهور بكثرة اعتدائه على الأهالي في المنطقة.

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وأشارت الوكالة الفلسطينية، إلى أن المستوطنين استخدموا عشرات المبررات الكاذبة ومنها الادعاء بانهم قاموا باستئجار المنزل من المالك، ثم أنهم اشتروا المنزل من خلال شركة خاصة، وبعد كشف كذب هذا الادعاء وتزويرهم له، ادعوا بأن الأرض هي ملكية يهودية قديمة.

وبدأت عائلة زكريا البكري عام 2005 بإجراءات قانونية ضد احتلال المستوطنين منزلهم، وربحت القضية عام 2006، وقررت المحكمة حينها إخراج المستوطنين من المنزل.

وفي عام 2012 أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية نهائيا بملكية العائلة الفلسطينية للمنزل.

المصدر: "معا"