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مستشارا ترامب وأردوغان يبحثان الوضع في سوريا وليبيا

أخبار العالم العربي

مستشارا ترامب وأردوغان يبحثان الوضع في سوريا وليبيا
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام تركية بأن إبراهيم قالين مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحث مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين الوضع في سوريا وليبيا.

وأفادت صحيفة "يني شفق" التركية اليوم الاثنين، بأن المسؤولين التركي والأمريكي أجريا اتصالا هاتفيا بحثا خلاله الوضع في سوريا وليبيا، بالإضافة إلى التطورات حول المتوسط على خلفية الاتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية.

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يذكر أن تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية وقعتا في أواخر نوفمبر الماضي على مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني وترسيم حدود مناطق النفوذ في المتوسط، ما أثار امتعاض اليونان ومصر وقبرص.

كما أعلن الرئيس التركي عن استعداد أنقرة لإرسال قواتها إلى ليبيا في حال طلبت ذلك حكومة الوفاق التي تقاتل قواتها حاليا قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

المصدر: وكالات

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